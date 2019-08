Auto ramt lantaarnpaal op A1 en glijdt van talud bij Bathmen

Huseyin Guveli (29) uit Deventer móest in actie komen toen hij een vrouw hoorde schreeuwen tegen autokaper

11 augustus Nietsvermoedend had Huseyin Guveli (29) donderdagavond rond 18.45 uur wat te drinken gekocht voor hij op weg zou naar de voetbaltraining in Apeldoorn. Toen hij een vrouw op de parkeerplaats aan de Zwaluwenburg in Deventer hoorde schreeuwen ‘blijf van mijn auto af’, aarzelde de Deventenaar geen moment. ,,Ik gooide mijn drinken, autosleutels en portemonnee aan de kant, sprong over de bosjes en probeerde de vrouw te helpen.”