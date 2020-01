Auto rijdt achter op taxibus op Brinkgreverweg

Deventer komt vuurwerk­scha­de vanzelf tegen, Voorst en Holten weten het exact

13 januari De vuurwerkschades na de Oud en Nieuwnacht in de verschillende gemeenten verschillen nog al. Waar in Rijssen Holten de schade in vergelijk met afgelopen jaar bijna verdubbeld is, inventariseert Deventer niet actief en komt vanzelf schades tegen in de loop van het jaar.