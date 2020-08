Auto rijdt in op groepje jongeren in Deventer

Tientallen sinterkla­zen en pieten zitten opeens zonder hun hulpjes uit Deventer

27 augustus Of sinterklaas dit jaar net zo uitbundig gevierd kan worden als andere jaren, is door de corona-crisis nog maar de vraag. Als het feest wél door kan gaan, zitten tientallen hulpsinterklazen en pieten met hun handen in hun pruik. De opperschminkers van grime-atelier Bessels uit Deventer stoppen er namelijk mee.