Auto rijdt in op terras in Deventer: meerdere gewonden

‘Veel meer zwerfjonge­ren in de stad dan Deventer denkt’

19 oktober Deventer telt minstens 50 jongeren die geen dak boven hun hoofd hebben en dreigen af te zakken naar de crisisopvang. Dat stelt de Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN). In de opvang komen ze in aanraking met zwaar verslaafden en raken ze nog verder in de put. De gemeente moet deze jongeren daarom in beeld krijgen en ze helpen voordat ze in de problemen komen.