Auto rijdt snoeihard in op jongeren in Deventer: ‘De scooters vlogen door de lucht, niet normaal’

video Deventer loods verbergt mi­ni-Bergkwar­tier, de kerk van Wesepe maar ook het station en Roeterts­hof

27 augustus Kijk, daar is het Deventer station. En het oude gemeentehuis van Twello. De kerk van Diepenveen. De voormalige Nicolaasschool in Schalkhaar. Is dat een bestaande Rabobank? Ogen kom je tekort in deze op het Deventer industrieterrein verborgen loods. Volledig op schaal verrijzen hier mini-versies van bekende en minder bekende gebouwen uit de regio. Honderden huisjes, bergen, stadswallen en fabrieken vormen een Madurodam in miniformaat.