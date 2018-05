Auto's in vlammen op in Schalkhaar

Gemist? Krab maakt ommetje door centrum van Zwolle

27 mei Medewerkers van de dierenambulance kregen vorig weekend een opmerkelijke melding. Een krab was aan de wandel op de Zwolse Melkmarkt. Was het dier ontsnapt uit een restaurant of kwam het dier uit de Stadsgracht? Wij zullen het helaas nooit weten. Dit verhaal was één van de opmerkelijkste verhalen van afgelopen week. Maar er was meer bijzonder nieuws. Een overzicht: