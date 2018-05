Auto's in vlammen op na feestweekend in Schalkhaar

Elf voertuigen

Met de brand in Schalkhaar staat de teller van het aantal voertuigen dat deze maand in de gemeente Deventer in brand vloog op elf. Afgelopen week leidde een van de branden nog bijna tot een woningbrand in Deventer. Burgemeester Heidema stelde toen 'ongelooflijk boos' te zijn over de serie branden in zijn gemeente, maar gaf ook aan dat het pakken van een dader in dit soort gevallen erg lastig is.