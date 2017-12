Auto’s voorlopig nog welkom op Grote Kerkhof

Zendinstallatie RadioNL in Bathmen alweer gestolen

14:15 Voor de derde keer dit jaar hebben dieven toegeslagen bij de zendinstallatie van RadioNL aan de Hoekmansweg in Bathmen. De daders sloegen dinsdagochtend in alle vroegte toe. Gevolg is dat veel luisteraars in de regio Deventer deze populaire Nederlandstalige muziekzender thuis niet of heel slecht kunnen ontvangen.