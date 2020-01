Auto schiet sloot in bij Bathmen

Hoornbeeck College uit Apeldoorn en Kampen opnieuw aan top bij mbo-scho­len

0:01 Het Hoornbeeck College, met vestigingen in onder meer Apeldoorn en Kampen, is in de Keuzegids mbo opnieuw uitgeroepen tot beste brede school voor middelbaar beroepsonderwijs. De gereformeerde onderwijsinstelling voerde ook vorig jaar al de ranglijst aan.