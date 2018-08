Auto slaat over de kop in Deventer

Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 20:50 uur. Volgens de politie verloor de bestuurster door onbekende reden de macht over het stuur, waarna ze rechts tegen een hekje aanbotste en de auto op de kop tot stilstand kwam. De bestuurster was de enige inzittende.

De brandweer werd opgeroepen vanwege mogelijke beknelling, maar de vrouw kon met de hulp van omstanders uit het voertuig komen. Ze is met onbekende verwondingen naar het Deventer ziekenhuis gebracht. Andere voertuigen of personen liepen geen schade op. De Amstellaan werd afgesloten tussen de Snipperlingsdijk en de Nico Bolkesteinlaan. Verkeer in tegengestelde richting kon over één rijstrook passeren. De auto werd afgesleept door een bergingsbedrijf. Rond 21:50 uur is de weg weer vrijgegeven.