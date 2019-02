Auto slaat over kop en belandt in greppel in Schalkhaar

Twijfelge­val­len bij GA Eagles, Verheydt zeker afwezig

13:22 Thomas Verheydt ontbreekt ook vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) bij Go Ahead Eagles dat het in de eigen Adelaarshorst opneemt tegen NEC. Daarnaast kampt trainer John Stegeman met wat fysieke twijfelgevallen in zijn selectie in de aanloop naar de tweede wedstrijd in vijf dagen.