Auto valt opeens uit bij Bathmen en vliegt in de brand

VIDEO Weer raak in Deventer: auto in vlammen op, brandende jerrycan ligt aan overkant van de weg

12 september In Deventer is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken, dit keer aan de GJ Ankersmitlaan in de wijk Knutteldorp. Dat sprake is van opzet lijkt overduidelijk: aan de overkant van de straat lag een brandende jerrycan.