Auto vliegt over JIJ-rotonde in Deventer

Een automobilist is in de Vijfhoek in Deventer met grote snelheid recht over de JIJ-rotonde geschoten. De auto werd donderdagmiddag via een stoeprand gelanceerd en kwam, te zien aan de beschadigingen aan het wegdek, dik twintig meter verder op de grond terecht. Wonder boven wonder raakte niemand ernstig gewond, ook de bestuurder niet.