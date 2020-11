Auto vliegt tijdens het rijden in brand in Twello

De Gasfabriek trekt steeds meer ICT-ers en bouwt campus bij entree tot Deventer

25 november Het wordt een eyecatcher bij de entree vanaf de A1 tot Deventer. Steeds meer jong talent en startende ondernemers, actief in de wereld van de ICT strijken neer in Deventer. Daar zijn opnieuw extra werkplekken voor nodig en die komen in nieuwbouw bij De Gasfabriek, dat verder uitgroeit tot campus. ,,Deventer is steeds meer dé plek in Oost-Nederland voor ICT.”