Auto vliegt uit de bocht op oprit bij Holten en vernielt 15 meter aan vangrail

Zwollenaar Jarni Koorman vervolgt loopbaan mogelijk bij rivaal Go Ahead Eagles of Duitse Greuther Fürth

16:47 Jarni Koorman (21) staat mogelijk voor een pikante overstap. De middenvelder, die in de laatste wedstrijd voor de coronabreak zijn basisdebuut maakte voor PEC Zwolle, is nadrukkelijk in beeld bij Go Ahead Eagles als versterking. Ook 2. Bundesligaclub Greuther Fürth heeft concrete interesse.