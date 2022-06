Auto volledig uitgebrand in Deventer wijk Keizerslanden

Overal voelt Laticha (23) pijn na kermisonge­luk in Deventer: ‘Als ik eraan terugdenk, voel ik weer die angst’

Gezellig met de familie naar de Deventer kermis. De 23-jarige Laticha had zich er zaterdag helemaal op verheugd. Dat ze in het ziekenhuis zou belanden door een storing in kermisattractie Toxic, had ze toen niet kunnen bedenken. Plots bungelde ze met beide benen in de lucht en lag ze even later met een gekneusd lichaam in het ziekenhuis.

14 juni