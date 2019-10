Auto volledig uitgebrand in Deventer, zesde incident in maand tijd

De brandweer werd kort na 02:00 uur vannacht gealarmeerd over de autobrand aan de Deltalaan in de Rivierenwijk, tussen het winkelcentrum en de brug over de Amstellaan. Toen zij arriveerden in de straat moest de brandweer al snel tot de conclusie komen dat er geen redden meer aan was. De brand is vermoedelijk aangestoken, dit wordt door de politie onderzocht. De plek waar het voertuig in vlammen is opgegaan, is afgezet.