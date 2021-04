Auto weggesleept na ongeval in Twello

Oeverzwa­luw­tjes hebben dit jaar nog broedplek­je: voor volgend jaar is nog geen oplossing langs IJssel

13:50 De oeverzwaluwwand die tussen de Teugseplas en de Veenoordkolk in Deventer gebouwd is, is weer klaar voor de komst van honderden vogels van de broedkolonie. Het is alleen wel de laatste keer: de klei is op. Stichting IJssellandschap heeft nu een jaar de tijd om na te denken over hoe de vogels volgend jaar een kraamkamer geboden wordt.