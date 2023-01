Autobedrijf moet pand in Deventer ontruimen na aantreffen hennepkwekerij

Opvang statushou­ders in Schalkhaar gaat Deventer zeker 1,1 miljoen euro uit eigen zak kosten

Een tegenvaller? Zo wil wethouder Rob de Geest (PvdA) het niet noemen. Feit is wel dat de gemeente Deventer zelf onverwacht een flink bedrag moet bijdragen om tijdelijke woningen te bouwen voor statushouders, vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. Die komen - zoals bekend - op het terrein van asielzoekerscentrum in Schalkhaar. ,,Wij hebben geen keuze.”

