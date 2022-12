Autobrand Deventer mogelijk op afstand ontstoken: ‘Hier is over nagedacht, dit lijkt goed voorbereid’

Een autobrand die vannacht in Deventer woedde, is vermoedelijk in gang gezet met een elektrische ontsteker die op flinke afstand bediend kan worden. Volgens explosievenexpert Ad van Riel is het daarom logisch om van een gerichte actie uit te gaan. ,,Hier is over nagedacht, dit is van tevoren geprepareerd. Hier is iemand aan het werk geweest die echt niet gezien of betrapt wil worden.”