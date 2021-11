Autobrand op A1 tussen Bathmen en Lochem: twee rijstroken dicht, 4.5 kilometer file

Diepenve­ners blij met herinrich­ting Dorps­straat: ‘Het is geen racebaan meer’

De bewoners van de Dorpsstraat in Diepenveen zijn in hun nopjes met de herinrichting die onlangs is afgerond. Auto’s sjeesden regelmatig met 80 kilometer per uur langs de monumentale panden, tot ergernis van de bewoners. De maximumsnelheid is teruggebracht en de straat is op de schop gegaan. Een andere grote gemene deler in de vreugde is de verbreding van de stoep.

20 november