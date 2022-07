Autodealers in Deventer konden bloed Marcel van Roosmalen wel drinken: ‘Mijn reportages? Bijna verboden!’

met video Wie wil schitteren op ‘Olympische Spelen voor blaasmu­ziek’ moet pijn lijden

Tromgeroffel, trompetgeschal. Het klinkt op sportparken en in clubgebouwen van muziekverenigingen die deze maand in Kerkrade meedoen aan het Wereld Muziek Concours. Tal van repetities gaan vooraf aan het optreden op ‘de Olympische Spelen voor blaasmuziek’. Blazen, trommelen, marcheren. Weken achtereen. Wie in Kerkrade wil schitteren, moet pijn lijden.

