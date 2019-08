Automobilist gevangen in eigen auto door airbag na crash bij Deventer

Meer dan genoeg kroegen en terrassen in Deventer

17 augustus Deventer geeft ondernemers sinds vorig jaar bijna onbegrensde mogelijkheden om in hartje stad een horeca-zaak te beginnen. Daar is niet iedereen blij mee, zoals de bestaande concurrentie. ,,Het is een beetje suf dat we eerst gevraagd hebben om de rem eraf te halen en nu eigenlijk vinden dat er een grens moet zijn.”