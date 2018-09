Automobilist knalt in Wilp tegen boom na weigeren politiecontrole

De man werd vanmiddag tegengehouden door de politie en gevraagd mee te werken aan de controle. ,,Als je dan gaat weigeren, is het verdacht", aldus een woordvoerder van de politie Oost-Nederland. Nadat de man was weggereden werd er door de politie een kleine achtervolging ingezet, maar daar raakten zij de man kwijt. Even later bleek dat hij in Wilp tegen een boom was geknald. De man raakte gewond en moest naar het ziekenhuis.