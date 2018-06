Automobilist scheurt over A1 bij Deventer, rijbewijs afgepakt

Van der Valk bouwt 140 hotelka­mers en een zwembad op de negende verdieping in Deventer

18:26 Mensen die de bedden in een van de 140 kamers willen testen moeten nog even geduld hebben. De bouw van het nieuwe Van der Valk hotel in Deventer is weliswaar begonnen. Begin 2020 gaat het open, dus dat duurt nog anderhalf jaar. Het is het meest duurzame Van der Valk hotel tot nu toe. Zo moet het beroemde concern er bijvoorbeeld over nadenken hoe er gekookt gaat worden zonder gas.