Automobilist schiet sloot in bij Bathmen

Slechte wifi en vier keer per dag bidden in het Jongeren­kloos­ter in Diepenveen

14 april De wifi is er belabberd en je wordt geacht vier keer per dag te bidden in de kapel. Toch zoeken twintigers tijdelijk hun toevlucht in het enige, onlangs geopende jongerenklooster van Nederland. Journalist Jette Pellemans dwaalde een dag door de kloostergangen in Diepenveen.