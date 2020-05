Automobilist slaat meerdere keren over de kop op A1 bij Wilp

Boer Ronald (37) uit Terwolde vindt de liefde in Boer Zoekt Vrouw

10 mei Boer Ronald uit Terwolde heeft in Eveline de liefde gevonden, dat was vanavond te zien in de laatste aflevering van het populaire televisieprogramma Boer Zoekt Vrouw. ,,Ik had niet gedacht dat het zo snel zou gaan, zo makkelijk,’’ zegt Ronald tegen Yvon Jaspers.