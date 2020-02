Automobilist stoot zich twee keer aan dezelfde steen en is auto kwijt in Deventer

De 43-jarige bestuurder reed op de H. Dunantlaan in Deventer veel te hard langs een radarcontrole. De man reed 107 kilometer per uur, terwijl maximaal 50 kilometer per uur is toegestaan. De snelheidsovertreding was goed voor inname van het rijbewijs. De politie zette de bestuurder langs de kant van de weg en stuitte daarbij op een oude bekende. De automobilist was niet in het bezit van een rijbewijs, en daar was hij op 1 februari ook al eens voor bekeurd.