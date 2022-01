Automobilist verliest macht over het stuur en veroorzaakt kleine ravage bij supermarkt Bathmen

Kun jij de vergoeding voor de stijgende energiekos­ten missen? Zo kun je een andere Devente­naar helpen

De energieprijzen stijgen. Iedere Nederlander krijgt via de energiebelasting een compensatie van 400 euro. Voor de een is dit te weinig, maar de ander heeft het geld helemaal niet nodig. De kerken in Deventer komen in actie om de kloof tussen arm en rijk een beetje te dichten. Lees hier hoe je (een deel van) jouw vergoeding kunt schenken aan een stadsgenoot die het harder nodig heeft dan jij.

15 januari