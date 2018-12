Automobilist vlucht na ernstige aanrijding bij IJsseldijk in Deventer

Het ongeluk gebeurde even na 23.00 uur op de weg richting Olst. Vlak voor het begin van de IJsseldijk ging het mis. Door nog onbekende oorzaak kwam de auto op het fietspad terecht. Een vrouw die hier fietste werd aangereden. Ze kwam ten val en raakte zwaargewond. Van haar fiets bleef weinig meer over.

Na de aanrijding schoot de auto door en kwam via een strook gras tientallen meters verderop in een vijver terecht. Daarbij sneuvelde ook nog een verkeersbord.

Vlucht

Nadat de auto tot stilstand kwam in het laagstaande water, wist de bestuurder zelf uit de auto te komen. Maar in plaats van te wachten op hulpdiensten of zich te bekommeren om de aangereden vrouw, ging de automobilist ervandoor.

Na aankomst van twee ambulances werd de fietsster met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie is vervolgens in de omgeving op zoek gegaan naar de bestuurder van de auto. Of deze gevonden is is nog onbekend.