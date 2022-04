Automobiliste (70) schiet in Deventer bosjes in: gewond naar ziekenhuis

VIDEO Brouwers hersteld van blessure en speelklaar bij GA Eagles: ‘Met wat pijnstil­lers komt het goed’

Luuk Brouwers haakt vrijdagavond weer aan als Go Ahead Eagles het in de eredivisie opneemt tegen Willem II. Zijn enkelblessure, die hem weg hield van de IJsselderby, is nagenoeg hersteld en brengt hem terug in de basis.

7 april