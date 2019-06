Automobiliste ramt muur in centrum van Twello, 89-jarige bewoner schrikt zich rot

video Bloedheet? Zo kun je wél in korte broek naar het werk

8:38 Het wordt heet deze week. Ook op kantoor. Kan je dan als man in korte broek op het werk verschijnen? Nee, stellen experts in koor. ,,Alleen als je een echte nette korte broek hebt, maar de meeste Nederlanders dragen oude lompen”, constateert Peter de Cocq van herenmodezaak Piet van Putten in Deventer.