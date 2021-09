Automobiliste valt ‘niets te verwijten’ na noodlottig ongeval met e-bike op parkeerplaats in Deventer

In een kort moment van onoplettendheid op 14 september 2020 zag de 48-jarige automobiliste de man op de parkeerplaats aan de Dreef in Deventer over het hoofd. Ahsen T. was net als de man even een boodschap doen. Zij verliet het parkeervak met de auto net op het moment dat de 74-jarige Deventenaar op zijn elektrische fiets voorbijkwam.