Auto’s botsen hard tussen Bathmen en Deventer: politie checkt of afzetting wel op de weg mocht staan

De laatste zomervakan­tie op De Lindenberg vóór de komst van asielzoe­kers: ‘Zoiets vind je niet snel weer’

Nog één zomer als vakantiepark. Nog één keer vakantiegangers op De Lindenberg. Na de zomer verandert het park in Holten in een groot asielzoekerscentrum. Vanaf 1 januari komen de eerste nieuwe bewoners. Voor de vaste gasten betekent dat het einde van een tijdperk. Nu moeten ze op zoek naar een nieuw paradijsje. „Maar het is hier zó mooi.”