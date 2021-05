Auto’s weren in hartje Deventer? ‘Gemeente wil veel te rigoureus afsluiten’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Aantal positieve tests in de regio neemt verder af, maar Hattem kleurt knalrood

22 mei Het aantal nieuwe positieve coronatests in deze regio is vandaag ten opzichte van gisteren flink gedaald. Waar tussen donderdag- en vrijdagochtend nog 356 keer positief werd getest, is dat tussen vrijdag- en zaterdagochtend slechts 248 keer. Veiligheidsregio IJsselland is met 95 positieve test regionaal koploper. Gisteren was dit nog Noord- en Oost-Gelderland met 182 positieve tests.