Autovrij Grote Kerkhof eerst met paaltjes afgezet

Wél extra maatrege­len bij ‘gevaarlij­ke’ rotonde Voorst

7:00 Bij de noordelijke rotonde in Voorst treft de provincie aanvullende maatregelen die de veiligheid van met name het fietsverkeer moet vergroten. Dit zegt provinciewoordvoerster Petra Borsboom in aanvulling op een artikel dat donderdag in de Stentor stond. Volgens Borsboom heeft de provincie de signalen van Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond wel degelijk serieus genomen.