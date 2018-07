Autowascentrum gepland bij nieuwe showroom voor oldtimers in Twello

Joppe­school groeit tegen de krimp in

6:05 De Joppeschool is aan het verbouwen. De kinderen hebben meer ruimte nodig. Het is de verbeelding van de bijzondere wederopstanding van een schooltje dat voor drie jaar nog maar 73 kinderen had in een buurt waar nauwelijks kinderen wonen. Nu zijn er 123 leerlingen. En kan er bij de combiklas 4/5 geen kind meer bij.