Autowasstraat? Schoonmaakbedrijf? Zoveel zijn ‘we’ kwijt aan de vernieuwde Regio Stedendriehoek

Foto's Na spectacu­lai­re metamorfo­se verkopen Arno en Paulien hun droomhuis tussen Olst en Deventer: ‘Meerdere redenen’

Met graffiti bespoten, vol met asbest en geen aansluiting voor water, riool en elektriciteit. Tóch zagen Arno Schuurs en Paulien van Noort in 2019 in een vervallen boerderij aan de dijk tussen Olst en Deventer hun droomhuis. Met veel moeite kwam dat droomhuis er ook. Nu, een paar jaar later vertrekt de familie, en dat heeft meerdere redenen. ,,Ik zie de seizoenen veranderen met de IJssel als uitzicht. Dat vrije gevoel gaan we missen.’’

15 januari