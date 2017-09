Aventus-student Pim in race voor Landelijke Mbo Ambassadeur

Mysterie verdacht pakketje op station Deventer ontrafeld

5 september Perron 3 op het NS-station van Deventer ontruimd, drie uur lang was het stationsgedeelte afgezet. Allemaal het gevolg van een verdacht pakket, dat vorige week donderdag in de trein was gezien. In werkelijkheid ging het om? Een accu van een e-bike.