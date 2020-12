Aventus wil alle 2500 Deventer mbo-studenten huisvesten vlak bij NS-station: ‘Maar geen leerfabriek’

Deventer ic-arts Huub vroeg patiënten om coronamedi­cijn te testen: ‘Moedig om ja te zeggen’

4 december Kom je als doodzieke coronapatiënt het ziekenhuis binnen, krijg je de vraag of je mee wilt doen aan wetenschappelijk onderzoek naar een mogelijk medicijn. En o ja, toediening is dan nodig binnen 24 uur. Intensivist Huub van den Oever van het Deventer Ziekenhuis: ,,De grote meerderheid zei ‘ja’ en dat vind ik heel bijzonder. Daar is toch moed voor nodig.’’