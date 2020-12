Aventus wil alle 2500 Deventer mbo-studenten huisvesten vlakbij NS-station

Op pad voor late inkopen Sint? Grote centra in Oost-Nederland verwachten drukte aan te kunnen

4 december De grotere plaatsen in deze regio maken zich geen al te grote zorgen over mogelijke drukte vandaag en morgen in de winkelgebieden. Het is voor publiek de laatste mogelijkheid om nog voor lastminute Sint-aankopen op pad te gaan. Dat blijkt uit reacties uit Zutphen, Lochem, Raalte en Deventer. Wel wordt opgeroepen gericht op pad te gaan en niet langer dan nodig te blijven hangen in de winkelgebieden. ‘Maak een lijstje, kom alleen en ga niet funshoppen.’