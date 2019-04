Avondetappe met wielertoppers bij Deventer Ronde van Vedett uitverkocht

De Avondetappe, de wieleravond in De Hip als opwarmer voorafgaand aan de Deventer Ronde van Vedett is uitverkocht. Dat meldt de Hip op haar Facebook-pagina. Een aantal grote wielernamen, waaronder de bekende Belgische wielercommentatoren Michel Wuyts en José de Cauwer, is aanwezig tijdens de wielertalkshow in Deventer op zaterdagavond 20 april.

De toegangskaarten à 22 euro 50 per stuk waren binnen twintig uur uitverkocht, aldus de Hip.

Inschrijven voor de Ronde van Vedett zelf, op Paasmaandag 22 april, kan nog wel. Aanmelden kan via www.rondevanvedett.nl

Gouden duo

De Avondetappe wordt gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk. In de Ronde van Vedett Avondetappe gaat Van Nieuwkerk in gesprek met oud-renners Adrie van der Poel en Johan Museeuw en het koppel Wuyts/de Cauwer. Wuyts en de Cauwer vormen het gouden commentaarduo bij wielerwedstrijden op de Belgische tv (VRT).

De gesprekken gaan onder meer over de Amstel Gold Race, die dat weekend wordt verreden in Zuid-Limburg. Museeuw en Van der Poel wonnen de klassieker beide, Mathieu van der Poel is favoriet voor de editie van 2019. Onderwerpen als de Vlaamse klassiekers, de strijd VRT versus NPO en de Ronde van Vedett komen verder aan bod.

‘Ollanders’

De organisatie belooft een avond waarin Van Nieuwkerk er in een losse talkshow-setting achter probeert te komen waarom steeds meer ‘Ollanders’ afstemmen op ‘De Belg’ om wielrennen te kijken. En hoe serieus nemen de Vlamingen de Amstel Gold Race eigenlijk? Stelt het in hun ogen überhaupt iets voor? Of kan de enige echte Nederlandse voorjaarsklassieker niet in de schaduw staan van pak ‘m beet de Ronde van Vlaanderen?

Bergkwartier

De Ronde van Vedett wordt voor de vierde keer op rij georganiseerd met Pasen. De Ronde bestaat uit een koers voor recreanten over de kasseien van het Bergkwartier in meerdere (leeftijds)categorieën. Rondom het evenement is er het gehele weekend een cultureel randprogramma in wielersferen. Met de vertoning van wielerfilms werkt filmhuis De Keizer mee aan het weekend.