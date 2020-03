Baas Deventer Ziekenhuis vertrekt in oog van corona-storm: ‘Met gerust hart, dit ziekenhuis staat’

,,Het ziekenhuis is in de afgelopen weken omgebouwd tot een crisisorganisatie die in niets weg heeft van de reguliere werkwijze in het ziekenhuis. De organisatie heeft een commandostructuur gekregen. Kantoorpersoneel werkt thuis. Niet noodzakelijke afspraken met patiënten zijn afgezegd of worden bijvoorbeeld telefonisch afgehandeld. We hebben personeel extra getraind. In bijvoorbeeld het bedienen van beademingsapparatuur. Er is een speciale afdeling voor corona en op alle fronten zijn de medewerkers er klaar voor. Ook logistiek, in de voeding, schoonmaak.’’