Babbelen over de bijbel terwijl je een konijn knuffelt

Zwemmen? Naar de camping? Welnee. In Deventer vermaakte een groep kinderen zich tijdens de VakantieBijbelweek van Kinder Bijbel Club De Regenboog. Ze babbelden in het staartje van hun vakantie over de bijbel. En konden daarbij ook nog eens een konijn knuffelen.

De VakantieBijbelweek (vrijdag afgesloten) is jaarlijks bij de Ichtus-kerk in Colmschate. De Regenboog werkt samen met de Gereformeerde Gemeente van Terwolde. Betsy Groothedde van De Regenboog is een van de begeleiders.

Hoeveel kinderen sluiten hun vakantie bij jullie af met de bijbel?

Groothedde: ,,Dat zijn er dit jaar elf. Magertjes. Enkele jaren geleden kwamen er rond de veertig kinderen bij ons hun vakantie afsluiten. Ik weet niet waar de magere opkomst aan ligt, dat moeten we later uitzoeken. We hopen dat er vandaag (vrijdag, red.) wat meer kinderen komen. De laatste dag is vaak wat populairder dan de andere dagen, omdat de kinderen dan pannenkoeken kunnen eten.’’

Wat is het doel van de VakantieBijbelweek?

,,Kinderen buiten onze kerk kennis laten maken met de bijbel. Het is een evangelisatie-activiteit. Drie leuke dagen, een mix van babbelen over de bijbel en allerlei leuke activiteiten. De kinderen doen spelletjes en zijn creatief bezig, bijvoorbeeld met klei. En er zijn elk jaar dieren aanwezig, dat spreekt kinderen aan. Dit jaar kunnen ze bijvoorbeeld een konijn knuffelen. En er komt een imker langs met zijn bijen. Jarenlang konden kinderen ook een tochtje maken in een kar met een ezel of een pony er voor. Dat is helaas verleden tijd, want degene die dat verzorgde, heeft zijn kar verkocht. Jammer.’’

Hoe nemen de kinderen Gods woord tot zich? Bladeren ze verwoed door de bijbel?