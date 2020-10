‘Babyschudder’ (40) uit Deventer ontkent zware mishandeling eigen zoontje: ‘Was bang dat we 'm kwijt zouden raken’

Theaters en poppodia terug bij af door nieuwe corona-re­gels: ‘Niet langer vol te houden’

6:00 De nieuwe coronamaatregelen die premier Rutte dinsdag bekendmaakte werpen theaters en poppodia terug naar de situatie van juni. Dertig bezoekers is de komende weken het maximum. Voor de meeste theaters is dit niet te doen. Zij sluiten met pijn in het hart opnieuw de deuren.