‘Babyschudder’ uit Deventer is nog niet van justitie af: OM vindt straf die rechter oplegde véél te licht

Meer vrouwen op de werkvloer, ook in Deventer is een ‘huishoud­oor­log’ nodig

20 januari Het glazen plafond, vrouwen aan de top: in de randstad is het aantal vrouwen in hoge functies ook nog niet perfect, maar daar wordt er wél volop over gediscussieerd. In het oosten van het land wordt zelfs het gesprek over dit onderwerp nog nauwelijks gevoerd. Maar áls het aan de orde komt, zal ook hier een heuse huishoudoorlog gaan woeden.