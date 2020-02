Bakfiets in het werk neemt een vlucht: verschillende bedrijven in regio rijden rond op de fiets

Fysiotherapeut Bart Wijnands wil het goede voorbeeld geven. En het probleem van zijn cliënten in de thuisomgeving aanpakken. De Fysiofiets rijdt een klein half jaartje door Deventer en omstreken. De Schalkhaarder nam een sprong in het diepe door niet meer in een praktijk te werken. ,,Het is best even opstarten. Mensen hebben vaak al een fysiotherapeut en moeten wennen aan het feit dat ook een fysiotherapeut langs kan komen. Maar ik ben heel zichtbaar. Mijn hoofdmotivatie is om de klacht aan te pakken waar die is. En dat is bij de mensen thuis.”