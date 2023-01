Balkonbrand bij woonzorgcentrum in Deventer trekt veel bekijks

Twellose kerk wil huizen huren voor opvang asielzoe­kers: ‘Kunnen situatie in Ter Apel niet aanzien’

Overvolle gebouwen en vluchtelingen die in tenten of zelfs de buitenlucht moeten slapen. De Protestantse Gemeente in Twello ziet de situatie bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel met lede ogen aan. De kerk wil daarom de mogelijkheid onderzoeken om zelf asielzoekers op te vangen. ,,Dat is onze christelijke taak.”

