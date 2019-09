Band KNARS uit Deventer maakt trailermuziek voor wereldwijd gespeelde game Borderlands 3

videoDe Deventer band KNARS is in één klap wereldberoemd. De formatie maakte de muziek voor de trailer voor de derde editie van de immens populaire game Borderlands, die vandaag wordt gelanceerd. Het spel wordt over de hele wereld gespeeld.

De Deventenaren zijn daardoor onderdeel van de wereldwijde gamerelease van Borderlands 3. Met maar liefst 4.695.939 views in een kleine maand tijd voor de trailer van de immens populaire game Borderlands 3. De game is vandaag gelanceerd. Zet daar tegenover 2456 Spotify-luisteraars tot nu toe voor ‘Push it to the limit’ van de Deventer band KNARS. Het is de muziek die is gebruikt voor de gametrailer. Nodeloos te zeggen dat het Deventer brein van de band, Martijn Holtslag, stuiterend door het leven gaat.

Hoe komt een Amerikaanse gameontwikkelaar bij een festivalbandje uit Deventer?

Onze muziek staat in een soort bibliotheek, voor game- en filmontwikkelaars. Ik doe alles zelf voor KNARS, maar sommige dingen moet je uitbesteden. Dus hebben we een ‘syncmanager’ in Los Angeles. Hij weet welke muziek beschikbaar is als een gameontwikkelaar op zoek is. Ik wist eigenlijk pas een dag voor de trailerrelease dat onze muziek gebruikt werd.

En toen, meteen alle stoppen door? Duizenden bezoekers in een paar dagen?

Nou, helaas. de licenties stonden niet goed. Dus bij de eerste trailerrelease stond onze naam niet. Dat heeft ons veel bezoek gekost. En een hoop geregel voordat het wel goed kwam. Er werd in de commentaren wel gesproken over de muziek. Mensen vroegen zich af waar die vandaan kwam. Nu zie je meer mensen die op onze Facebook of Youtube belanden bijvoorbeeld.

Dus nu duizenden bezoekers die via Spotify gaan luisteren?

KNARS is een festival-sloper. Wij moeten het niet hebben van Spotify of dat soort dingen. Wij trekken naar festivals, zoals dit weekeinde nog naar Normandië in Frankrijk. Daar staan we garant voor feest. Mensen die van electric, de moshpit houden. Programmeurs weten dat we daar goed in zijn. Iedereen gaat los. Dan gaat het er niet om dat mensen ons kennen, maar om de energie van het moment.

En nu naar de top?

Tja, dat zou mooi zijn. Deze trailer levert een mooi maandsalaris op, maar niet meer dan dat. Donderdag presenteren we onze nieuwe video Can’t get a Hold of Myself in Hedon. De albumrelease vorig jaar was in het Burgerweeshuis. Maar onze zanger en drummer wonen in Zwolle, dus we wisselen het af. De nieuwe video en Push it to the Limit zijn afkomstig van het album From the Madhouse dat in oktober 2018 uitkwam.

KNARS heeft een speciale versie van Push it to the Limit online gezet na de trailerrelease van Borderlands 3: