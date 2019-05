Band krijgt live op radio klappen van Go Ahead Eagles-supporters na mislopen promotie: ‘Echt heftig’

video Fans GA Eagles van hemel naar hel in één minuut: hoe rood-geel bloed stolde in Deventer

8:18 Handen die in haren grijpen, ongeloof, verbijstering. Na een dag vol hoop, van elkaar opzwepen op social media, uitslagen voorspellen in groepsapps heen en weer gaan tussen hemel en hel. Met de hel als eindstation. Heel Deventer hapt naar adem in de wedstrijd van het jaar. Met op het eind: Go Ahead Eagles bijt in het stof tegen RKC. Dat wel naar de eredivisie gaat. Hoe zuur smaken de druiven? Een rondgang in, om en langs het stadion op een avond die historisch, heroïsch maar ook een hellegang is.